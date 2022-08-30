У Дружківці на Донеччині окупанти з початку доби знищили дві школи, палац спорту і палац культури
У Дружківці Донецької області російські військові з початку доби знищили дві школи, палац спорту і палац культури. Попередньо – без жертв
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 30 серпня, російські окупанти завдавали удару по цивільній інфраструктурі Дружківки Донецької області, внаслідок чого постраждало дві школи, палац спорту та палац культури.
"Дві школи, Палац спорту та Палац культури постраждали сьогодні у Дружківці від російських обстрілів. Школа №8 знищена вщент. Вона була нещодавно відремонтована і готувалася розпочати навчальний процес 1 вересня. За попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає", - пише Кириленко.
Також голова ОВА закликав мешканців області евакуюватися, поки є така можливість.
- Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти обстріляли центр Харкова, у місті пожежа, є загиблі та поранені.
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