У двох областях РФ міноборони вербує в'язнів на 18 місяців, - правозахисники

Про це повідомила голова благодійного фонду "Русь сидяча" Ольга Романова.

За словами Ольги Романової, російське міністерство оборони із лютого 2023 року підписує контракти на 18 місяців з ув'язненими, які погодилися вирушити на війну. Про таку практику їй повідомили у Свердловській і Ярославській областях.

Як уточнила правозахисниця, до цього з ув'язненими підписували контракти тільки на шість місяців.