У двох областях РФ міноборони вербує в'язнів на 18 місяців, - правозахисники
Міноборони РФ з лютого 2023 року підписує контракти на 18 місяців з ув'язненими, які погодилися воювати проти України
Про це повідомила голова благодійного фонду "Русь сидяча" Ольга Романова.
За словами Ольги Романової, російське міністерство оборони із лютого 2023 року підписує контракти на 18 місяців з ув'язненими, які погодилися вирушити на війну. Про таку практику їй повідомили у Свердловській і Ярославській областях.
Як уточнила правозахисниця, до цього з ув'язненими підписували контракти тільки на шість місяців.
- Нагадаємо, у січні Ольга Романова повідомляла, що з 50 тисяч російських ув'язнених, завербованих ПВК Вагнера для участі у війні в Україні, залишилося лише 10 тисяч людей, решта – загинули, поранені, або втекли.
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