У двох областях України 20 березня можливі обмеження електропостачання: в Міненерго назвали причину
20 березня у Київській і Житомирській областях можливі обмеження електропостачання через ремонт пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів мереж
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
У відомстві зазначили, що з ремонту виведено кілька енергоблоків АЕС, що збільшило доступні резерви потужності. Нині генерація повністю забезпечує потреби споживачів. Однак на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.
"Останніми днями відновлено електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах", - додали в Міненерго.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання в енергетичні об'єкти.
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