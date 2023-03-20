Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У відомстві зазначили, що з ремонту виведено кілька енергоблоків АЕС, що збільшило доступні резерви потужності. Нині генерація повністю забезпечує потреби споживачів. Однак на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

"Останніми днями відновлено електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах", - додали в Міненерго.