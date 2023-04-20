У ФБР заявили, що Китай та Іран використовують нову тактику для переслідування ворогів у США
Китай та Іран використовують нову тактику для залякування дисидентів на території США
Про це повідомляє Reuters.
Уряди Китаю та Ірану періодично наймають приватних детективів для стеження за дисидентами, після чого порушуються кримінальні справи щодо пов'язаних із цим порушень.
Однак ФБР зазначає, що ці тактики та лінії поведінки є новими та перетинаються, що раніше не спостерігалося у розслідуваннях діяльності Китаю та Ірану на території США. Цілі таких транснаціональних репресивних схем багатогранні та спрямовані на те, щоб впливати на політичні рішення США за допомогою зловмисного впливу. ФБР сподівається підвищити обізнаність про такі тенденції та попередити сектор приватних детективів, а також правоохоронні органи штату та місцеві органи влади.
- Зазначимо, у злитих секретних документах Пентагону виявили інформацію про те, що Китай міг схвалити "надання летальної допомоги" Росії у її війні в Україні на початку цього року та планував замаскувати військову техніку під цивільні речі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе