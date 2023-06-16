Про це Медіацентрі України повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор

"На теперішній час 130 людей залишається. Це люди, які перебувають на смузі зіткнення, а також у тих населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії зіткнення", – розповів Лисогор.

Начальник ОВА заявив, що в гарячих точках залишаються пенсіонери, які тримаються за свою землю та батьківщину. Дітей на цій території немає.

Нині більшість мирних жителів виїжджати не планує.

"Усю допомогу, що необхідно від нас, ми надаємо і працюємо в цьому напрямку", - додав очільник Луганщини.