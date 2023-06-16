У гарячих точках на Луганщині залишається 130 мирних жителів, дітей там немає, – ОВА
На Луганщині на лінії зіткнення та неподалік від неї залишилися жити пенсіонери, які не мають наміру залишати свої оселі. Дітей на цій території немає
Про це Медіацентрі України повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор
"На теперішній час 130 людей залишається. Це люди, які перебувають на смузі зіткнення, а також у тих населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії зіткнення", – розповів Лисогор.
Начальник ОВА заявив, що в гарячих точках залишаються пенсіонери, які тримаються за свою землю та батьківщину. Дітей на цій території немає.
Нині більшість мирних жителів виїжджати не планує.
"Усю допомогу, що необхідно від нас, ми надаємо і працюємо в цьому напрямку", - додав очільник Луганщини.
- 15 червня в ефірі телеканалу "Еспресо" начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині відбувається активізація бойових дій по всій лінії фронту.
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