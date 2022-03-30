У Голопристанській громаді на Херсонщині окупанти викрали вісьмох людей, – міська рада
Станом на 30 березня, у Голопристанській громаді лишається невідомою доля вісьмох місцевих мешканців, серед яких і міський голова. Жителів громади викрали російські окупанти
Про це повідомляє Голопристанська міська рада.
"Що стосується тих осіб, які були затримані і до цього часу незаконно утримуються. Це в цілому в нас є вісім осіб, в тому числі міський голова Олександр Бабич, це Віктор Маруняк, староста Старої Збур'ївки. Короб, Дворний, Кононов, Чоботар, Торопов. І сьогодні підтвердилася інформація про зникнення Пащенка Сергія, мешканця села Стара Збур'ївка. Його зникнення наразі з’ясовується, він пропав 29 березня", – зазначають у повідомленні.Відомо, що у місті Гола Пристань представників окупантів немає, однак вони присутні в інших громадах області.
- 28 березня на території Голої Пристані, що на Херсонщині, російські військові затримали Голопристанського міського очільника Олександра Бабича і вивезли в невідомому напрямку.
- 30 березня у Херсоні окупанти викрали священника ПЦУ. Сергія Чудиновича викрали о 08:30 просто із церкви.
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