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У Голосіївському парку Києва на ставках масово загинули риба та качки: Держекоінспекція виявила отруту

23 липня, 2021 п'ятниця
15:54
Суспільство

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу провели дослідження в парку ім. Максима Рильського (Оріхуватські ставки) у Києві і встановили мор птахів та риби

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції столичного округу.

Екологи встановили, що до ставка могли бути навмисно скинуті невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок.

"Безпосередньо в місцях виявлення загиблої риби спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю проведено вимірювання розчиненого у воді кисню, що становив 9,32 - 9,95 мг/дм3, при нормі не нижче 4,0 мг/дм3. Температура води становила 23,7 - 24,6 градусів. Зафіксоване підвищення рівня заліза загального у концентраціях 0,706 - 0,729 мг/дм3", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточні результати лабораторного дослідження будуть відомі на початку наступного тижня.

  • Нагадаємо, днями на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів. 

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Київ
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