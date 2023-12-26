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У Горлівці партизани виявили базу окупантів, - "Атеш"

26 грудня, 2023 вiвторок
09:01
Війна з Росією У Горлівці партизани виявили базу окупантів

Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області виявили базу особового складу російської армії

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агенти руху зазначили, що знайшли чинну базу особового складу ЗС РФ у Горлівці, уся територія якої охороняється. Зокрема, вони зафіксували  КПП із нарядом. 

"Найімовірніше, йде багаторівнева охорона штабу. Пошук військових об'єктів і скупчення живої сили в місті триває", - вказали у русі. 

Координати об'єкта: 48.308051, 38.028426

"Ми продовжуємо розвідку всіх військових об'єктів ЗС РФ. Наше завдання оперативно передавати будь-яку інформацію, яка допоможе деокупувати Донецьку область Силам оборони України", - додали партизани. 

  • Раніше воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили у росіян терикон на Горлівському напрямку, узяли полонених та встановили український стяг.
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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