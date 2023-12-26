У Горлівці партизани виявили базу окупантів, - "Атеш"

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агенти руху зазначили, що знайшли чинну базу особового складу ЗС РФ у Горлівці, уся територія якої охороняється. Зокрема, вони зафіксували КПП із нарядом.

"Найімовірніше, йде багаторівнева охорона штабу. Пошук військових об'єктів і скупчення живої сили в місті триває", - вказали у русі.

Координати об'єкта: 48.308051, 38.028426

"Ми продовжуємо розвідку всіх військових об'єктів ЗС РФ. Наше завдання оперативно передавати будь-яку інформацію, яка допоможе деокупувати Донецьку область Силам оборони України", - додали партизани.