Наразі відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, повідомили у міністерстві надзвичайних ситуацій країни.

Інцидент стався в понеділок близько 5 години ранку в 12-квартирному двоповерховому житловому будинку.

"За попередньою причиною стався вибух газового балона без горіння з обваленням під'їзду на площі 150 кв. м (загальна площа будинку 600 кв. м)", - уточнили у МНС.

Зазначається, що постраждали щонайменше 12 осіб, у тому числі вісім дітей. З-під завалів витягли тіло загиблого 1994 року народження.

Причини та обставини події встановлюються. У пошуково-рятувальних роботах беруть участь понад 300 осіб: рятувальники, зокрема кінологічний підрозділ, військовослужбовці Національної гвардії, місцеві виконавчі органи, швидка медична допомога, поліція.

Також за інформацією ЗМІ, двоє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані. Лікарі діагностували у них 80% та 50% опіків тіла.