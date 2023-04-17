У Казахстані внаслідок вибуху газового балона обвалився під'їзд: є загиблий і постраждалі
Вранці 17 квітня у казахстанському Жанаозені через вибух газового балона обвалився під'їзд у багатоквартирному житловому будинку
Наразі відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, повідомили у міністерстві надзвичайних ситуацій країни.
Інцидент стався в понеділок близько 5 години ранку в 12-квартирному двоповерховому житловому будинку.
"За попередньою причиною стався вибух газового балона без горіння з обваленням під'їзду на площі 150 кв. м (загальна площа будинку 600 кв. м)", - уточнили у МНС.
Зазначається, що постраждали щонайменше 12 осіб, у тому числі вісім дітей. З-під завалів витягли тіло загиблого 1994 року народження.
Причини та обставини події встановлюються. У пошуково-рятувальних роботах беруть участь понад 300 осіб: рятувальники, зокрема кінологічний підрозділ, військовослужбовці Національної гвардії, місцеві виконавчі органи, швидка медична допомога, поліція.
Також за інформацією ЗМІ, двоє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані. Лікарі діагностували у них 80% та 50% опіків тіла.
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