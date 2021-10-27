У Харкові авто на шаленій швидкості влетіло в іншу машину на перехресті: загинула людина, ще троє зазнали травм
У вівторок, 26 жовтня, близько 20:45 у Харкові сталася ДТП, в якій загинув чоловік і постраждали ще троє людей
Про це повідомляє сайт Нацполіції у Харківській області.
Аварія трапилася на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської.
Водій автомобіля Infiniti на великій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та врізався у автомобіль Chevrolet.
Унаслідок ДТП водій Chevrolet агинув на місці, водій Infiniti та два його пасажири - чоловік і жінка - зазнали травм, їх госпіталізовано.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе