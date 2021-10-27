У Харкові авто на шаленій швидкості влетіло в іншу машину на перехресті: загинула людина, ще троє зазнали травм

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Харківській області.



Аварія трапилася на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської.



Водій автомобіля Infiniti на великій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та врізався у автомобіль Chevrolet.



Унаслідок ДТП водій Chevrolet агинув на місці, водій Infiniti та два його пасажири - чоловік і жінка - зазнали травм, їх госпіталізовано.

