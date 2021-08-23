У Харкові встановили пам'ятну дошку Кернесу

Про це повідомляє Depo.Харків.

Церемонія відкриття була приурочена до Дня міста.

У церемонії взяли участь близько 300 громадян, а також керівництво міськради, облради та ОДА.

Табличка встановлена біля головного входу до будівлі Харківської міської ради. На ній зображені - станція метро "Перемога", сквер "Стрілка", пам'ятник богині "Ніка" на площі Конституції тощо.

Дошку відкрили в. о. мера Ігор Терехов і син колишнього мера Кирило Кернес.

Нагадаємо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнення коронавірусу.

На честь померлого мера Харкова Геннадія Кернеса в місті планують назвати проспект і станцію метро, а також встановити йому пам'ятник.

14 липня Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова