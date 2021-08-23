У Харкові встановили пам'ятну дошку Кернесу
На будівлі міськради Харкова відкрили меморіальну дошку ексмеру Геннадію Кернесу
Про це повідомляє Depo.Харків.
Церемонія відкриття була приурочена до Дня міста.
У церемонії взяли участь близько 300 громадян, а також керівництво міськради, облради та ОДА.
Табличка встановлена біля головного входу до будівлі Харківської міської ради. На ній зображені - станція метро "Перемога", сквер "Стрілка", пам'ятник богині "Ніка" на площі Конституції тощо.
Дошку відкрили в. о. мера Ігор Терехов і син колишнього мера Кирило Кернес.
- Нагадаємо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнення коронавірусу.
- На честь померлого мера Харкова Геннадія Кернеса в місті планують назвати проспект і станцію метро, а також встановити йому пам'ятник.
- 14 липня Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова
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