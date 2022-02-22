У Києві - Десятинна церква і Софійський собор, на місці Москви - болото: США потролили Путіна щодо "створення України Леніним"

Про це йдеться у Twitter посольства.



На зображенні видно, що у 966 році у Києві була Десятинна церква, у той час, як на місці Москви було болото. Наступна картинка - із зображенням Софійського собору, заснованого у 1011 році. У той же час на місці Москви також було болото.



1070 рік для Києва відзначився відкриттям Видубицього монастиря, у Москві у той час - все ще болото.



Ситуація в Москві не змінилася і в 1108 році, однак у Києві того року збудували Михайлівський Золотоверхий монастир.



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