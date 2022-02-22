У Києві - Десятинна церква і Софійський собор, на місці Москви - болото: США потролили Путіна щодо "створення України Леніним"
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні 22 лютого опублікувало фото з українськими церквами та болотом на місці Москви після слів президента РФ Володимира Путіна про "створення України Леніним"
Про це йдеться у Twitter посольства.
На зображенні видно, що у 966 році у Києві була Десятинна церква, у той час, як на місці Москви було болото. Наступна картинка - із зображенням Софійського собору, заснованого у 1011 році. У той же час на місці Москви також було болото.
1070 рік для Києва відзначився відкриттям Видубицього монастиря, у Москві у той час - все ще болото.
Ситуація в Москві не змінилася і в 1108 році, однак у Києві того року збудували Михайлівський Золотоверхий монастир.
- Нагадаємо, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Під час своєї промови президент РФ заявив, що "сучасна Україна була цілком і повністю створена Росією", а Хрущов "подарував Крим Україні".
- Крім того, Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.
- Також 22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п'яти банків РФ та трьох російських олігархів - Тимченка та братів Ротенбергів.
- У відповідь на дії Росії міністерство економіки Німеччини призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".
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