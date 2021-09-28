У Києві на понад два місяці обмежать рух Південним мостом

Про це передає КМДА.

"На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. Із 2 жовтня розпочинають ремонт на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега... Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи триватимуть до середини грудня (15 грудня).

"За цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів", - йдеться в повідомленні.

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