У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал
У Києві відбулося відкриття оновленого Центрального автовокзалу
Про це у Facebook повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко.
"Монументальна споруда, зведена у 1960 році, понад півстоліття стояла без реконструкції. Тарас Єлейко (заступник голови ФДМУ - ред.) зробив унікальний за прозорістю процес приватизації і ми знайшли нового ефективного власника для всього "Київпассервісу", а державна скарбниця отримала додаткові 230 млн грн", - написав Сенниченко.
За його словами, новий власник інвестував понад 100 млн грн у реконструкцію, що дозволило перетворити автовокзал у сучасний транспортний хаб.
Сенниченко додав, що автори проєкту змогли поєднати передові технології із збереженням унікальних мозаїк українських художників Ади Рибачук і Володимира Мельніченка. У приміщенні автовокзалу також є два фудкорти, нові зони очікування, сучасні інформаційні табло, а також готель для відпочивальників.
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