У Києві скасують рейси міських електричок: перелік

Про це повідомляє Київпастранс у Telegram.



Так, у четвер, 18 листопада за не будуть курсувати електрички за такими рейсами:

№7507 “Троєщина - Почайна”;

№7321/7322 “Дарниця - Дарниця”;

№7323 “Дарниця - Борщагівка”;

№7329 “Дарниця - Борщагівка”;

№7502 “Почайна - Дарниця”;

№7410 “Борщагівка - Дарниця”;

№7414 “Борщагівка - Дарниця”;

№7416 “Борщагівка - Дарниця”;

№7418 “Борщагівка - Дарниця”;

№7419/7420 “Дарниця - Дарниця”;

№7421/7422 “Дарниця - Дарниця”.

Рейс 7409 - Дарниця - Київ-Волинський;

Рейс 7330 - Київ-Волинський - Дарниця;

Рейс 7328 - Київ-Волинський - Дарниця.

№ 7410 “Борщагівка-Дарниця”;

№7414 “Борщагівка - Дарниця”;

№7416 “Борщагівка - Дарниця”;

№7418 “Борщагівка - Дарниця”;

№7419/7420 “Дарниця - Дарниця”;

№7421/7422 “Дарниця - Дарниця”;

№7502 “Почайна-Дарниця”;

№7413 “Дарниця - Київ-Волинський”;

№7507 “Троєщина - Почайна”.

Рейс 7328- Київ-Волинський - Дарниця;

Рейс 7409 - Дарниця - Київ - Волинський.

Також у цей день зміниться маршрут прямування рейсів:1Зазначається, що з 19, 22, 23 листопада 2021 року скасовуються рейси:Маршрут прямування рейсів зміниться: