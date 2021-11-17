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У Києві скасують рейси міських електричок: перелік
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції Почайна 18, 19, 22, 23 листопада 2021 року скасують курсування деяких міських електропоїздів
Про це повідомляє Київпастранс у Telegram.
Так, у четвер, 18 листопада за не будуть курсувати електрички за такими рейсами:
- №7507 “Троєщина - Почайна”;
- №7321/7322 “Дарниця - Дарниця”;
- №7323 “Дарниця - Борщагівка”;
- №7329 “Дарниця - Борщагівка”;
- №7502 “Почайна - Дарниця”;
- №7410 “Борщагівка - Дарниця”;
- №7414 “Борщагівка - Дарниця”;
- №7416 “Борщагівка - Дарниця”;
- №7418 “Борщагівка - Дарниця”;
- №7419/7420 “Дарниця - Дарниця”;
- №7421/7422 “Дарниця - Дарниця”.
Також у цей день зміниться маршрут прямування рейсів:
- Рейс 7409 - Дарниця - Київ-Волинський;
- Рейс 7330 - Київ-Волинський - Дарниця;
- Рейс 7328 - Київ-Волинський - Дарниця.
1Зазначається, що з 19, 22, 23 листопада 2021 року скасовуються рейси:
- № 7410 “Борщагівка-Дарниця”;
- №7414 “Борщагівка - Дарниця”;
- №7416 “Борщагівка - Дарниця”;
- №7418 “Борщагівка - Дарниця”;
- №7419/7420 “Дарниця - Дарниця”;
- №7421/7422 “Дарниця - Дарниця”;
- №7502 “Почайна-Дарниця”;
- №7413 “Дарниця - Київ-Волинський”;
- №7507 “Троєщина - Почайна”.
Маршрут прямування рейсів зміниться:
- Рейс 7328- Київ-Волинський - Дарниця;
- Рейс 7409 - Дарниця - Київ - Волинський.
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