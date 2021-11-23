У Києві стався збій у роботі громадського транспорту: які маршрути затримуються
23 листопада в Києві низка тролейбусів і автобусів їздить із запізненням через збій у роботі
Про це повідомили в Київпастранс.
Затори призвели до затримки тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к у напрямку проспекту Маяковського, Керченської площі, проспекту Ватутіна, проспекту Героїв Сталінграда.
Також відбувся збій у роботі автобусів № 21, 73, 100, 101, 114.
У Київпастрансі зазначають, що вже викликали правоохоронців на місця скупчення транспорту.
У столиці ввели оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
Також затори утворилися на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Північному мосту, вулиці Семена Скляренка, Набережному шосе та вулиці Жилянській.
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