У Києві стався збій у роботі громадського транспорту: які маршрути затримуються

Про це повідомили в Київпастранс.



Затори призвели до затримки тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к у напрямку проспекту Маяковського, Керченської площі, проспекту Ватутіна, проспекту Героїв Сталінграда.



Також відбувся збій у роботі автобусів № 21, 73, 100, 101, 114.



У Київпастрансі зазначають, що вже викликали правоохоронців на місця скупчення транспорту.



У столиці ввели оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).



Також затори утворилися на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Північному мосту, вулиці Семена Скляренка, Набережному шосе та вулиці Жилянській.



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