У Києві відновили електропостачання 83 тис. родин, які після ранкового обстрілу були без світла, - Кличко
У Києві відновили електропостачання 83 тисячам родин, які залишились без світла після обстрілу зранку об’єкту критичної інфраструктури
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що через обстріл відключалось енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", що живить водоканал та житловий масив Троєщина.
"Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста. Два об’єкти критичної інфраструктури отримали сьогодні значні пошкодження. Зокрема, об'єкт у Деснянському районі. Ми робимо все, щоб забезпечити киян життєвоважливими послугами в умовах війни в країні",
Крім цього Кличко зазначив, що після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання.
"Ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці", - додав мер.
- Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що через російські обстріли загинуло троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури Києва
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