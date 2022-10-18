У Києві відновили електропостачання 83 тис. родин, які після ранкового обстрілу були без світла, - Кличко

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що через обстріл відключалось енергообладнання ДТЕК "Київські електромережі", що живить водоканал та житловий масив Троєщина.

"Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста. Два об’єкти критичної інфраструктури отримали сьогодні значні пошкодження. Зокрема, об'єкт у Деснянському районі. Ми робимо все, щоб забезпечити киян життєвоважливими послугами в умовах війни в країні",

Крім цього Кличко зазначив, що після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання.

"Ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці", - додав мер.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що через російські обстріли загинуло троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури Києва

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