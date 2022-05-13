У Києві відновить роботу розбомблений росіянами ТРЦ Retroville
У Києві знову відкриється ТРЦ Retroville, який у березні було зруйновано російськими обстрілами
Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на звернення девелоперської компанії Stolitsa Group.
Стало відомо, що ТРЦ Retroville на проспекті Правди у Києві відремонтують після російських обстрілів. Заклад почне частково функціонувати з серпня 2022 року.
"На ТРЦ Retroville наразі вже ведуться ремонтні роботи. Три чверті площ будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року", – повідомляє компанія.
Stolitsa Group також повідомляє про намір виконати зобов'язання перед інвесторами щодо введення в експлуатацію готових багатоповерхових будинків та добудови тих, на яких раніше було розпочато роботи.
- Нагадаємо, 21 березня окупанти здійснили авіаудар по Подільському району. Унаслідок бомбардувань горів ТЦ Retroville, пошкоджено будинки, школи і дитсадки, 8 людей загинули
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