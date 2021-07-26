Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У Києві з невідомих причин зупинка врізалася у тролейбус

У Києві з невідомих причин зупинка врізалася у тролейбус

26 липня, 2021 понедiлок
22:57

На вулиці Полярній в Оболонському районі Києва зупинка громадського транспорту звалилася на тролейбус

Про це повідомив "Київ оперативний".

Інцидент стався вдень 26 липня на зупинці на вулиці сім'ї Кульженко.

Згідно з повідомленням очевидців інциденту, павільйон зупинки зненацька зірвався з місця та вдарився у кабіну тролейбуса.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

У Київпастрансі в коментарі виданню "Сьогодні" зазначили, що конструкція зупинки серйозно транспортний засіб не пошкодила.

На місці події працювали правоохоронці та працівники Київпастрансу.

Комунальники вже ліквідували наслідки аварії. Через що саме стався інцидент, невідомо.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

транспорт
Київ
зупинка
Читайте також:
Ігор Рейзлін
25 липня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
25 липня, 2021 неділя
Цього дня загарбники всадили 5 куль в 16-річного патріота України з Донецька Степана Чубенка
25 липня, 2021 неділя
Китай в Україні цікавить земля та шляхи доставки, а керуватиме всім Росія. Попередження від професора Зубова
Київ
+29
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.89
    Купівля 26.89
    Продаж 27.12
  • EUR
    Купівля 31.63
    Продаж 32.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
26 липня
22:45
Максимальна вартість користування платним автобаном становитиме 0,1 євро, - Мінінфраструктури
22:19
На магістральному газопроводі в Росії прогримів вибух
22:09
Суд звільнив "тітушку" Крисіна від відповідальності за трьома статтями ККУ
21:47
Укрзалізниця повідомила про запізнення поїздів з Києва через аварію електромережі
21:36
Ворскла - Дніпро-1
УПЛ: результати матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу
21:30
Ворскла - Дніпро-1
"Ворскла" у більшості втратила перемогу над СК "Дніпро-1" у центральному матчі 1-го туру УПЛ
21:23
коронавірус
У Чехії майже 90% заражень на COVID-19 спричинені штамом "Дельта"
21:15
У Литві затримані на кордоні з Білоруссю мігранти влаштували бунт
20:57
Вбивство Гандзюк: Мангера і Левіна залишили під вартою до 28 серпня
20:39
У центрі Києва 27 липня посилять заходи безпеки через хресну ходу
20:33
У Грузії розпочалися міжнародні військові навчання за участю ВМС України
20:13
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив двох перших заступників Баканова
20:09
Вакцинація дітей віком від 12 до 15 років у Греції розпочнеться у серпні
19:56
Леонід Кравчук
Кравчук лишається в реанімації після операції на серці
19:48
вакцина
МОЗ пояснило, як українці можуть отримати міжнародний сертифікат вакцинації
19:28
Олексій Арестович
Представники ОБСЄ ще в планових відпустках, - Арестович про засідання ТКГ через загострення на Донбасі
19:22
У Києві ВАЗ в'їхав у кросовер Honda, є постраждалі
У Києві ВАЗ в'їхав у кросовер Honda, є постраждалі
19:19
Інфографіка
Олена Костевич
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 27 липня
18:55
Юлія Єлістратова
Українку на Олімпіаді-2020 звинуватили в допінгу
18:53
Обіцяла диплом за $1,5 тис.: СБУ викрила радницю ректора столичного вишу
18:51
Княжицький
Зеленський дав команду переслідувати Жеваго з метою забрати телеканал Еспресо, - Княжицький
18:46
Інфографіка
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
18:25
Взяв у борг $300 тисяч і зник: в Одесі знайшли повішеним заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла
18:17
Від початку доби на Донбасі окупанти 10 разів порушили "тишу": четверо військових поранені, троє травмованих
18:14
Данія даватиме третю дозу вакцини від Pfizer чи Moderna тим, хто мав щеплення від різних виробників
18:00
Семен Семенченко
Екснардепа Семенченка знову відправили під арешт
17:55
PR
стільчики для годування
Топ бюджетних стільчиків для годування
17:49
вакцина
Перша доза вакцини від AstraZeneca, а друга від Pfizer в шість разів підвищують рівень антитіл проти COVID-19, - дослідження
17:42
Вчені COVID-19
На Закарпатті ще у 6 людей підозрюють штам Delta: вони були в Росії
17:26
Китай тайфун
Китай евакуював понад півтора мільйона людей через тайфун в прибережній провінції
17:13
Майя Санду
"Настав час справжньої революції": Санду виступила перед парламентом, в якому її партія здобула монобільшість
16:59
14 країн ЄС дозволили в'їзд для українських туристів через послаблення COVID-обмежень
16:56
електробус
Влада Києва закупить до 20 електробусів в рамках Кіотського протоколу
16:42
У житловому масиві Харкова з-під землі вирвався стовп вогню
16:32
Ryanair
Викрадення Протасевича: диспетчер, який вів перемовини з рейсом, покинув Білорусь, - Наша Ніва
16:32
коронавірус
В Україні рішення щодо чергового локдауну приймають не за медичними, а за політичними показниками, - медичний експерт
16:23
Оксана Линів
Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145-річну історію оперного фестивалю у німецькому Байройті
16:22
Потяг
Самовільно відчинив двері під час руху: на Львівщині чоловік випав з потяга
16:20
Apple
Apple у майбутньому додасть Face ID практично на усі свої пристрої, - Bloomberg
16:10
Відкачували пальне із тепловозів: на Рівненщині викрили службових осіб "Укрзалізниці"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV