У Києві з невідомих причин зупинка врізалася у тролейбус
На вулиці Полярній в Оболонському районі Києва зупинка громадського транспорту звалилася на тролейбус
Про це повідомив "Київ оперативний".
Інцидент стався вдень 26 липня на зупинці на вулиці сім'ї Кульженко.
Згідно з повідомленням очевидців інциденту, павільйон зупинки зненацька зірвався з місця та вдарився у кабіну тролейбуса.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
У Київпастрансі в коментарі виданню "Сьогодні" зазначили, що конструкція зупинки серйозно транспортний засіб не пошкодила.
На місці події працювали правоохоронці та працівники Київпастрансу.
Комунальники вже ліквідували наслідки аварії. Через що саме стався інцидент, невідомо.
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