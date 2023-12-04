У Києво-Печерській Лаврі щодня битимуть у дзвони на підтримку військовополонених
Києво-Печерська Лавра започатковує акцію "Дзвін Пам’яті та Надії" на підтримку військовополонених. Щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання на Великій лаврській дзвіниці битиме найбільший дзвін
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військ.
"У стінах Києво-Печерської лаври відтепер щодня згадуватимуть українських Оборонців, які потрапили до ворожого полону", - йдеться у повідомленні.
Національний заповідник започатковує акцію "Дзвін Памʼяті та Надії", яка передбачає, що після загальнонаціональної хвилини мовчання щоранку на Великій лаврській дзвіниці битиме найбільший дзвін Лаври, нагадуючи про військовослужбовців, які опинилися в російському полоні.
"Битиме 9 разів, символізуючи 9 років війни, і нагадуватиме українцям та людям усього світу про військових, які перебувають в полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до РФ дітей і дорослих. Удари дзвону мають лунати, допоки останній військовополонений не повернеться додому. Кожен, хто повертається з російського полону або депортації, матиме змогу долучитися до щоденної акції особисто", — зазначають у Лаврі.
- Найближчим часом на пропагандистських каналах РФ буде запущена хвиля дезінформації щодо причин призупинки обмінів військовополоненими, щоб посіяти недовіру до державних органів України, які займаються організацією обмінів полоненими.
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