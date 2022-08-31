Про це повідомляє офіційний telegram-канал КМДА.

Станом на 19:30 рух поїздів червоною лінією метро відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

"На станції "Дарниця" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

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