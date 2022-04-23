У КМДА повідомили про особливості роботи метро під час повітряних тривог

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.



"Поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" - не курсуватимуть через Південний міст", - йдеться у повідомленні.



У КМДА нагадали, що метро працює для перевезень із 6:30 до 20:00.



"Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися", - заявили у адміністрації.



Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.



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