У КМДА повідомили про особливості роботи метро під час повітряних тривог
Київське метро не працюватиме на наземних ділянках та мостах під час повітряних тривог
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
"Поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" - не курсуватимуть через Південний міст", - йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, що метро працює для перевезень із 6:30 до 20:00.
"Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися", - заявили у адміністрації.
Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.
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