У колонії РФ виявили мертвим високопосадовця слідкому, засудженого за хабар від криміналітету

Про це повідомляють росЗМІ.

Цю інформацію також підтвердив адвокат Максименко Андрій Гривцов.

За даними джерел "Ленты.ру", Михайла Максименка наклав на себе руки в московському СІЗО "Лефортово". Його тіло знайшли сьогодні вранці, 21 листопада, у кімнаті для зберігання речей.

Телеграм-канал 112 пише, що 50-річного Максименка знайшли мертвим у приміщенні для зберігання речей ВК-11 Нижегородської області.

Тіло Максименка знайшли у приміщенні психіатричної лікарні, розповіло джерело РБК, близьке до ФСВП. Він уточнив, що експолковник "проходив лікування після спроби суїциду".

Джерело ВЧК-ОГПУ стверджує, що ексголова УСБ СКР Максименко зазнав чисельних травм під час відряджень до Чечні, у тому числі важкої контузії, від яких сильно мучився в колонії. Він повісився на своїх шнурках, тіло виявив інший в'язень.

Михайла Максименка заарештували влітку 2016 року за підозрою в отриманні хабаря від кримінального авторитету Шакро Молодого. Разом з колишнім начальником московського главку СКР генералом Олександром Дримановим та низкою інших високопоставлених співробітників СКР він отримав $1 млн за звільнення із СІЗО фігуранта справи про перестрілку на Рочдельській вулиці Андрія Кочуйкова (Італійця) та петербурзького підприємця Бадрі Шенгелії.