У колонії РФ виявили мертвим високопосадовця слідкому, засудженого за хабар від криміналітету
Колишнього голову управління власної безпеки слідчого комітету Росії Михайла Максименка знайшли мертвим у колонії - він імовірно вчинив самогубство через стан здоров'я
Про це повідомляють росЗМІ.
Цю інформацію також підтвердив адвокат Максименко Андрій Гривцов.
За даними джерел "Ленты.ру", Михайла Максименка наклав на себе руки в московському СІЗО "Лефортово". Його тіло знайшли сьогодні вранці, 21 листопада, у кімнаті для зберігання речей.
Телеграм-канал 112 пише, що 50-річного Максименка знайшли мертвим у приміщенні для зберігання речей ВК-11 Нижегородської області.
Тіло Максименка знайшли у приміщенні психіатричної лікарні, розповіло джерело РБК, близьке до ФСВП. Він уточнив, що експолковник "проходив лікування після спроби суїциду".
Джерело ВЧК-ОГПУ стверджує, що ексголова УСБ СКР Максименко зазнав чисельних травм під час відряджень до Чечні, у тому числі важкої контузії, від яких сильно мучився в колонії. Він повісився на своїх шнурках, тіло виявив інший в'язень.
Михайла Максименка заарештували влітку 2016 року за підозрою в отриманні хабаря від кримінального авторитету Шакро Молодого. Разом з колишнім начальником московського главку СКР генералом Олександром Дримановим та низкою інших високопоставлених співробітників СКР він отримав $1 млн за звільнення із СІЗО фігуранта справи про перестрілку на Рочдельській вулиці Андрія Кочуйкова (Італійця) та петербурзького підприємця Бадрі Шенгелії.
- 16 листопада стало відомо, що У Росії знайшли мертвими у будинку екскомандувача 6 армії ВПС та ППО РФ Володимира Свиридова та його дружину. Тіла виявили через тиждень після смерті.
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