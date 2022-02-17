У Конгресі США пропонують запровадити санкції проти оточення Путіна і банків РФ, не чекаючи нового вторгнення в Україну, - Гончаренко

Про це Гончаренко повідомив у Telegram.



"Найважливіше з проєкту: санкції проти близьких до Путіна людей та великих банків. Ці санкції пропонують ввести ВЖЕ, до моменту продовження вторгнення Росії. Також у випадку початку воєнних дій ввести санкції стосовно банків, які продовжать співпрацювати з російськими банками, що знаходяться під санкціями", - написав Гончаренко.



Крім того, у Конгресі пропонують санкції проти російського газогону в обхід України "Північний потік-2".



"Негайна зупинка будівництва «Північного потоку 2» і введення санкцій стосовно цього проекту. Перед можливим вторгненням Росії в Україну негайно вести санкції проти "Північного потоку-2", якщо Німеччина почне процесс сертифікації потоку", - написав Гончаренко.



Також пропонується відмовитися від продажу Росії напівпровідникових технологій та запровадити санкції проти будь-якої компанії, яка порушуватиме санкційну політику США.



Крім санкцій проти РФ пропонується також надати Україні нові обсяги оборонної допомоги.



"Надати Україні 500 млн доларів США у вигляді іноземного військового фінансування для України, у тому числі 250 млн доларів у вигляді надзвичайного фінансування, а також 100 млн доларів США для екстреної допомоги поставки засобів для протиповітряної оборони, протитанкових та протикорабельних засобів. Прискорення розгляду Конгресом продажу зброї та допомоги Україні в забезпечені безпеки. Включення України в список країн "НАТО Плюс" для скорішого розгляду питання по продаж ряду оборонних товарів та послуг США", - розповів Гончаренко.



Для захисту східного флангу НАТО пропонується вдвічі збільшити фінансування військових навчань США в Європі, збільшити фінансування Держдепу для протидії російській дезінформації та відхилити пропозицію Росії про мораторій на розміщення ракет середньої дальності наземного базування в Європі.

Нагадаємо, раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що США готують санкції, здатні зупинити Росію у випадку повномастшабного вторгнення в Україну.