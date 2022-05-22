У Лисичанську Червоний Хрест відкрив медпункт
У Лисичанську на Луганщині Червоний Хрест облаштував медпункт, де оглядають, консультують людей і видають їм ліки
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Червоний Хрест України облаштував тимчасовий медичний пункт у Лисичанську", - наголосив він.
У захищеному підвальному приміщенні лікар і медсестра, які є волонтерами Червоного Хреста України, приймають пацієнтів. Вони оглядають, консультують людей і видають їм життєво важливі ліки, отримані з гумвантажем.
"У Лисичанську від тривалих обстрілів пошкоджено багато медичних закладів. Люди, які переховуються у бомбосховищах, не мають швидкого доступу до медичних послуг. Надважкі умови проживання в укриттях, загострення хронічних хвороб та поява нових захворювань завдають небезпеки здоров’ю. Тому волонтери Лисичанської міської організації Червоного Хреста України й вирішили організувати цей тимчасовий медичний пункт", - розповіла голова Товариства Червоного Хреста України на Луганщині Ольга Кудаєва.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе