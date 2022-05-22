Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Червоний Хрест України облаштував тимчасовий медичний пункт у Лисичанську", - наголосив він.

У захищеному підвальному приміщенні лікар і медсестра, які є волонтерами Червоного Хреста України, приймають пацієнтів. Вони оглядають, консультують людей і видають їм життєво важливі ліки, отримані з гумвантажем.

"У Лисичанську від тривалих обстрілів пошкоджено багато медичних закладів. Люди, які переховуються у бомбосховищах, не мають швидкого доступу до медичних послуг. Надважкі умови проживання в укриттях, загострення хронічних хвороб та поява нових захворювань завдають небезпеки здоров’ю. Тому волонтери Лисичанської міської організації Червоного Хреста України й вирішили організувати цей тимчасовий медичний пункт", - розповіла голова Товариства Червоного Хреста України на Луганщині Ольга Кудаєва.

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