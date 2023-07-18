У Литві оцінили свої можливості протидії вагнерівцям із Білорусі

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, коментуючи рух колони вагнерівців у Білорусі, пише Delfi.

"Держрада з оборони ще до саміту НАТО ухвалила рішення про збільшення сил розвідки на східному кордоні та затвердження плану прикриття кордону. Наразі їх достатньо. Безсумнівно, ми стежитимемо за ситуацією і, якщо будуть потрібні рішення, обов'язково їх приймемо в найкоротші терміни", – заявив Науседа.

Президент також зазначив, що розміщення вагнерівців на території Білорусі змінює ситуацію з безпекою Литви. За його словами, Білорусь – досить маленька країна, тому перекидання найманців до кордонів із Литвою – справа кількох годин.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня стало відомо, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.