У Маріуполі директорка школи "здавала" росіянам позиції ЗСУ й змушує учнів розбирати завали
У Маріуполі директорка школи Ірина Фомічова "здавала" окупантам позиції ЗСУ й змушує учнів розбирати завали знищеного навчального закладу
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Фомічова Ірина. Директорка школи №51 в Маріуполі. Самостійно перейшла на співпрацю з окупантами і очолила школу №5. Колишня депутатка "Опоблоку" Маріупольської міської ради. Під час блокади Маріуполя по соц мережам здавала позиції наших хахисників, зокрема не без її участі 51 школа була зруйнована", - наголосив він.
У квітні - травні, з початком російської окупації, відправляла своїх учнів і їхніх батьків, які вирішили евакуюватися на підконтрольну українському уряду територію, розбирати завали зруйнованої росіянами школи та самостійно шукати шкільні журнали й табелі. При цьому колаборантка могла відновити та підтвердити результати навчання через електронний щоденник.
"Вербує вчителів на співпрацю з ворогом, в т.ч. примусом. Періодично з’являється в Viber то можете переказати привіт особисто", - зауважив Петро Андрющенко.
- 2 липня в Києві схопили директорку школи, яка "здавала" РФ позиції ЗСУ за обіцянку зробити її "міністеркою освіти".
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