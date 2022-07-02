Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Фомічова Ірина. Директорка школи №51 в Маріуполі. Самостійно перейшла на співпрацю з окупантами і очолила школу №5. Колишня депутатка "Опоблоку" Маріупольської міської ради. Під час блокади Маріуполя по соц мережам здавала позиції наших хахисників, зокрема не без її участі 51 школа була зруйнована", - наголосив він.

У квітні - травні, з початком російської окупації, відправляла своїх учнів і їхніх батьків, які вирішили евакуюватися на підконтрольну українському уряду територію, розбирати завали зруйнованої росіянами школи та самостійно шукати шкільні журнали й табелі. При цьому колаборантка могла відновити та підтвердити результати навчання через електронний щоденник.

"Вербує вчителів на співпрацю з ворогом, в т.ч. примусом. Періодично з’являється в Viber то можете переказати привіт особисто", - зауважив Петро Андрющенко.

2 липня в Києві схопили директорку школи, яка "здавала" РФ позиції ЗСУ за обіцянку зробити її "міністеркою освіти".

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