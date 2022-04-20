У Маріуполі зʼявилась техніка окупантів з маркуванням "V", що вбивала мирне населення Київщини, - полк "Азов"

Про це повідомив заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламара.

"Ворог не припиняє спроб взяти територію Азовсталі. Ситуація важка, подекуди критична. За підтримки танків, бронетехніки та піхоти, артилерійських обстрілів та ракетних ударів, ворог намагається прорватися. Оборонці міста мужньо захищаються. Характерним є те, що їхня техніка з маркуванням "V" букви – це саме ті злочинці, які вчиняли злочини проти цивільного населення на київському напрямку. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замести сліди та ліквідувати тих ублюдків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на північному напрямку"- сказав Паламара.

Також він додав, що цивільне населення на території Азовсталі не має можливості покинути свої укриття, адже вони бояться, оскільки тривають постійні обстріли, попри заяви військ РФ про дотримання режиму тиші.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що сьогодні, 20 квітня, через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню у Маріуполі для забезпечення евакуації населення

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