У McDonald's відреагували на чутки про відновлення роботи в Україні
У мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's закликали українців ще трохи зачекати відновлення роботи закладів в Україні
Про це написала керівниця відділу комунікацій українського підрозділу McDonald's Алеся Муджирі у facebook.
"Ми дуже любимо клієнтів McDonald's. Тому відкритися аби як не можемо. Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати та не вестися на вкиди горе-пабліків. Так, ресторани готуємо, люди відновлюють навички, дуже чекаємо найкращі у світі (без перебільшення) продукти", - зазначила Муджирі.
Вона додала, що як тільки буде відома остаточна дата відкриття, буде надана детальна інформація.
- 11 серпня у McDonald's повідомили, що першими відновлять роботу заклади у Києві та в західних областях.
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