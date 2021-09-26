У Megogo виступили із заявою через перебої з трансляцією бою Усик - Джошуа
Медіасервіс Megogo пояснив перебої з трансляцією поєдинку українського боксера Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа технічними проблемами та пообіцяв повернути глядачам кошти
Про це йдеться у заяві Megogo оприлюдненій у facebook.
У компанії принесли вибачення глядачам, у яких через технічні збої виникли труднощі під час перегляду платної трансляції бою Усика проти Джошуа.
"На одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, ніж ми розраховували. Ми повернемо кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом", - заявили у Megogo.
В Україні поєдинок Усик - Джошуа показували лише на Megogo, а його трансляція була платною. Багато глядачів дорікали, що сплативши за перегляд бою, так і не змогли його переглянути через збій на медіасервісі.
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе