У Megogo виступили із заявою через перебої з трансляцією бою Усик - Джошуа

Про це йдеться у заяві Megogo оприлюдненій у facebook.

У компанії принесли вибачення глядачам, у яких через технічні збої виникли труднощі під час перегляду платної трансляції бою Усика проти Джошуа.

"На одному із наших дата-центрів відбувся збій, через що в частини наших глядачів виникли складнощі із приєднанням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалось, та це потребувало набагато більше часу, ніж ми розраховували. Ми повернемо кошти всім користувачам, які мали проблеми із переглядом", - заявили у Megogo.

В Україні поєдинок Усик - Джошуа показували лише на Megogo, а його трансляція була платною. Багато глядачів дорікали, що сплативши за перегляд бою, так і не змогли його переглянути через збій на медіасервісі.



