У мене є необхідні інструменти, щоб перемогти, - боксер, якого відсторонили від бою з Усиком через допінг, знову кинув виклик українцю

Про це повідомляє Tobin.



Спонг також відзначив, що Джошуа неправильно підійшов до бою з Усиком.



"Я вірю, що у мене є необхідні інструменти, щоб перемогти Усика. Звичайно ж, я дивився його бій з Джошуа. Ентоні - приголомшливий боєць, великий хлопець. На мою скромну думку, він неправильно підійшов до цього поєдинку, але має опцію реваншу", - сказав Тайрон Спонг.



У жовтні 2019 року Спонг повинен був битися проти Усика і стати першим суперником українця в суперважкій вазі. Однак нідерландець провалив допінг-тест, тому промоутери Усика замінили його на американця Чазза Візерспуна.



Пізніше Тайрон Спонг здав повторний тест на допінг, який виявився чистим. Це підтвердили в організації VADA (Волонтерській антидопінговій асоціації).

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

29 січня стало відомо, що Усик та Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.

2 лютого британський боксер Ентоні Джошуа запевнив, що для того, аби взяти реванш в українця Олександра Усика, йому взагалі не потрібен тренер.

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