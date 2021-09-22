У мене з'явилось троє дітей, а він покращив техніку, - Усик розповів, у чому сила Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.



За словами Усика, Джошуа істотно покращив технічні навички.



"Джошуа істотно поліпшив свої технічні навички. По-перше, він покращив свій боксерський розум. Подорослішав як чоловік. Його тіло стало більш зрілим. Його навички підвищились. У мене ж з тих пір з'явилося більше дітей", - сказав Олександр Усик.

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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