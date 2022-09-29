У Миколаєві пролунав вибух: росіяни застосували касетні снаряди, щонайменше 2 загиблих
У Миколаєві пролунав вибух у районі зупинки громадського транспорту, наразі відомо про 2 загиблих та 12 поранених
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму телеграмі.
Росіяни застосували касетні снаряди, внаслідок вибуху є жертви. Голова миколаївської облради по гуманітарним питанням Ганна Замазєєва повідомляє, що зараз відомо про щонайменше 2 загиблих та 12 поранених.
Мер додав, що на місці події працюють всі необхідні служби. Докладнішу інформацію нададуть згодом.
- За ніч 28 вересня російські військові пошкодили 56 будинків та об'єктів інфраструктури у Миколаєві.
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