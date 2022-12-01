Про це на телеграм-каналі повідомили у Міністерстві оборони України.

Втрати РФ у техніці за місяць становили

• танки: 217

• бойові бронемашини: 376

• артсистеми: 174

• РСЗВ: 12

• кошти ППО: 13

• літаки: 4

• гелікоптери: 4

• БПЛА: 147

• крилаті ракети: 134

• автотехніка та автоцистерни: 298

• спецтехніка: 9

Як ми повідомляли раніше, в Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки.

Колона з пораненими окупантами рухалася у бік Мелітополя 28–29 листопада

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