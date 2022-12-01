У Міноборони повідомили, що за листопад вдалось знищити найбільшу кількість московитів
Сили оборони України встановили новий рекорд. За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни
Про це на телеграм-каналі повідомили у Міністерстві оборони України.
Втрати РФ у техніці за місяць становили
• танки: 217
• бойові бронемашини: 376
• артсистеми: 174
• РСЗВ: 12
• кошти ППО: 13
• літаки: 4
• гелікоптери: 4
• БПЛА: 147
• крилаті ракети: 134
• автотехніка та автоцистерни: 298
• спецтехніка: 9
- Як ми повідомляли раніше, в Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки.
- Колона з пораненими окупантами рухалася у бік Мелітополя 28–29 листопада
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе