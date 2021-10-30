У Мінську чоловіку з Африки не сподобалося, що його фотографують. Закінчилося це бійкою на палицях

Подробиці наводить Еспресо.TV.



"Туристи" з країн третього світу, дбайливо запрошені диктатором для перекидання до Литви та Польщі, вже нападають на білорусів. Раніше ми також отримували повідомлення, що мігранти, окупувавши майже весь центр міста, поводяться нахабно та агресивно. Наразі популярні колись у мінчан місця на кшталт ТЦ "Галерея" та вулиця Жовтнева перетворилися на стихійні табори для нелегалів, де страшно навіть проходити", - стверджує Nexta.



Відео, яке знімалося очевидцями сутички з автомобіля, містить коротку розмову за участю чоловіків-африканців, того, кого вони звинувачують у фотозйомці без їхнього дозволу та водія авто, з якого записується відео. Водій вийшов розібратися.При цьому один з африканців, як і білий чоловік, тримає дерев'яну палицю, а другий намагається їз роз'єднати та заспокоїти. Першоджерелом відео є канал Timb_Minsk.Згодом співробітники Nexta додали, що за іншими даними, африканці на відео є студентами, що навчаються у Білорусі.