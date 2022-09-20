У Молдові почались військові навчання за участі сил Румунії та США

Про це повідомило видання NewsMaker.

Відомо, що на навчаннях заплановані стрільби з різних видів зброї, включаючи артилерійські системи, та навчання виконання специфічних завдань, удосконалення навичок підрозділів та підвищення сумісності між арміями країн-партнерів у миротворчих місіях.

Раніше повідомлялося, що 8 вересня, Білорусь розпочала військові навчання, тривалість яких запланована до 14 вересня.