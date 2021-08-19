У Молдові уряд схвалив поправки для відставки генпрокурора: той заявив, що Санду вимагала справи на експрезидентів Вороніна та Додона

Про це розповідає Newsmaker.md.



На засіданні уряду 19 серпня було прийнято поправки до закону "Про прокуратуру". Поправки представив міністр юстиції Сергій Литвиненко.



За його словами, прийнявши поправки, уряд "зміцнить довіру суспільства до генпрокурора".



Законопроєкт розробила правляча партія чинного президента Майї Санду "Дія і солідарність" (PAS), а на засіданні парламенту 13 серпня його прийняли в першому читанні голосами депутатів від тієї ж PAS.



Документ передбачає два механізми відставки генпрокурора. Один передбачає оцінку його роботи, яку можна почати з ініціативи президента або трьох членів Вищої ради прокурорів. Другий механізм передбачає відкриття дисциплінарного провадження проти генпрокурора, ініційоване, як і в першому випадку, президентом або трьома членами ради прокурорів.



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Крім того, згідно із законопроєктом, склад Вищої ради прокурорів скоротять з 15 до 12 осіб, виключивши з нього генпрокурора, голову Спілки адвокатів і прокурора Гагаузії.



Водночас генпрокурор Молдови Олександр Стояногло звинуватив президента Майю Санду у втручанні в роботу прокуратури. На брифінгу 19 серпня він нагадав, що прокуратура - незалежна структура, яка підпорядковується тільки закону і рішенням суддів. Стояногло стверджує, що Санду порушила принцип поділу влади і вимагала, щоб прокурори завели кримінальні справи проти членів опозиції - зокрема експрезидента від комуністів у 2001-2009 рр. Володимира Вороніна та експрезидента від соціалістів Ігоря Додона.



За його словами, Санду вимагала відкрити кримінальні справи проти опозиції на Радбезі 10 серпня. Соціалісти вимагали опублікувати стенограму засідання Вищої ради безпеки, на якому, за словами Стояногло, Санду зажадала порушити кримінальні справи проти представників опозиції - Ігоря Додона, Зінаїди Гречаної (експрем'єр-міністр Молдови, - ред) і Володимира Вороніна.



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Президент Майя Санду 19 серпня відкинула звинувачення Стояногло.



"Заяви, зроблені сьогодні генпрокурором Стояногло, помилкові і безвідповідальні. На засіданні Вищої ради безпеки 10 серпня ми говорили про те, що члени двох злочинних угруповань, причетних до великих корупційних схем, безперешкодно залишають країну, а прокуратура нічого не робить, щоб зупинити їх або повернути в Молдову для притягнення до відповідальності ", - написала Санду на своїй сторінці в Facebook.



Вона підкреслила, що на засіданні ради безпеки "не говорили про кримінальні справи проти опозиції, як дезінформує генпрокурор".



"Перш ніж робити заяви, пану Стояногло варто було б ознайомитися з протоколом засідання, на яке він не вважав за потрібне прийти. Забезпечити дотримання закону і розслідувати, в першу чергу, великі корупційні справи - це те, про що я завжди просила генерального прокурора. Про це я попросила і на засіданні Радбезу 10 серпня", - зазначила Санду.



За словами Санду після сьогоднішніх заяв генпрокурор Стояногло зайняв сторону злочинців, "ставши їх інструментом і спільником".



"Ні Стояногло, ні корумповані особи, яких він намагається захистити, не зможуть зупинити найважливішу реформу, якої потребує країна - очищення судової системи та прокуратури від впливу корумпованих груп", - додала президент.

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