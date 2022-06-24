У МОЗ розповіли, що робити в разі втрати документів, які посвідчують інвалідність

Відповідні пояснення опублікували на facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я України.

Для відновлення документів, які підтверджують інвалідність, необхідно звернутися до органу соціального захисту, який має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю, та може зробити з нього витяг.

Якщо потрібно відновити довідку медико-соціальної експертної комісії, слід звернутися до комісії за місцем перебування. Лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров'я підкажуть, як розв'язати проблему.

У МОЗ нагадують: попри війну, встановленням інвалідності й далі займаються МСЕКи. Проте вимоги для проходження цих комісій на період дії воєнного стану суттєво спростили. МСЕК проводять незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування людини. Втім, якщо людина не має можливості прибути до МСЕК, інвалідність їй можуть встановити на підставі направлення заочно. Лікар направляє до лікарсько-консультативної комісії, а та вже – до МСЕК. У відомстві наголошують: внутрішньо переміщеним особам не потрібно укладати декларації з лікарем, що виписує направлення, і такі зміни діятимуть ще шість місяців після скасування воєнного стану.

Немає потреби проходити повторний огляд МСЕК, щоб підтвердити інвалідність. Це відбувається автоматично. Проте після скасування воєнного стану такий огляд необхідно буде пройти. На це держава відводить шість місяців.

● У МОЗ роз'яснили, які вакцини можна отримувати одночасно.