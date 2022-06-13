У МОЗ розповіли, що таке "синдром біженця" та як вимушеним переселенцям його подолати

Що робити і хто з цим може зіштовхнутися, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

З такою проблемою зіштовхуються не всі біженці. Це залежить від стану психіки людини, – кажуть у МОЗ.

Тим, хто наважився на переїзд, фахівці радять піклуватися про себе і свою родину та допомагати іншим.

"Саме у такій послідовності, – наголошують медики. – Це дасть ресурс і наснагу".

Як проявляється "синдром біженця":

відчуттям безпорадності;

підвищеною дратівливістю;

спалахами агресії;

пригніченим настроєм;

емоційною відстороненістю та нездатністю відчувати радість і задоволення;

різкими коливаннями почуттів до "сторони, яка приймає" – від безмежної вдячності до злості через їхній добробут і спокій.

Як полегшити свій стан: