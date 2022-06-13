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У МОЗ розповіли, що таке "синдром біженця" та як вимушеним переселенцям його подолати

13 червня, 2022 понедiлок
14:52
Суспільство біженці з України в Італії

У людей, які тікають від війни та полишають свої домівки чи навіть Батьківщину, можуть виникати тривожні симптоми, які заважають їм нормально функціонувати

Що робити і хто з цим може зіштовхнутися, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

З такою проблемою зіштовхуються не  всі біженці. Це залежить від стану психіки людини, – кажуть у МОЗ.

Тим, хто наважився на переїзд, фахівці радять піклуватися про себе і свою родину та допомагати іншим. 

"Саме у такій послідовності, – наголошують медики. – Це дасть ресурс і наснагу". 

Як проявляється "синдром біженця":

  • відчуттям безпорадності;
  • підвищеною дратівливістю;
  • спалахами агресії;
  • пригніченим настроєм;
  • емоційною відстороненістю та нездатністю відчувати радість і задоволення;
  • різкими коливаннями почуттів до "сторони, яка приймає" – від безмежної вдячності до злості через їхній добробут і спокій.

Як полегшити свій стан:

  • не поспішайте – дайте собі час на адаптацію;
  • говоріть про свої почуття з тими, хто поряд;
  • ви маєте право на те, щоб перебувати у безпеці, тож не дорікайте собі за те, що виїхали;
  • почніть соціалізуватися на новому місці. Сплануйте де та як довго будете мешкати. Ознайомтеся з пропозиціями роботи. Можливо, якась із них підійде вам;
  • поверніться до своїх довоєнних звичок і ритуалів. Так, війна триває, але це не означає, що треба відмовляти собі у гігієні, ранковій каві, перегляді фільмів, читанні книг, якщо у вас на це є час і можливість;
  • знайдіть тих, хто потребує вашої допомоги. Якщо у вас є на це ресурс, долучіться до волонтерської діяльності. Займаючись добрими справами, почуватиметеся краще, зможете відволіктися від переживань, включитися в активне життя громади та відчути себе корисним;
  • залишайтеся на зв'язку з рідними й друзями. Не соромтеся зателефонувати знайомим і сусідам. Підтримуйте контакт з людьми.
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