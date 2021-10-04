У МЗС прокоментували інформацію про можливе створення спільної військово-навчальної місії ЄС та України
Україна обговорює з Євросоюзом створення військово-навчальної місії ЄС в Україні як варіант співпраці в рамках Спільної політики безпеки і оборони
Про це Радіо Свобода повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні. Насамперед, йдеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців", – заявив він.
За словами Ніколенка, створення військово-навчальної місії відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС.
3 жовтня німецькі ЗМІ повідомили, що ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні В матеріалі йшлося, що на створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.
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