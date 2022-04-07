У НАТО тривають дискусії щодо подальшої співпраці з Росією, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставлених західних чиновників.

За словами співрозмовників газети, НАТО очікує, що конфлікт буде "довгим і болісним".

Країни Балтії і Польща наполягають на повному розриві відносин із Москвою та вважають, що необхідні заходи, які "поставлять Росію на коліна". Прихильники жорсткого підходу побоюються, що все, що Росія може представити як перемогу, завдасть серйозної шкоди європейській безпеці.

Водночас Франція, Німеччина і Туреччина хочуть продовжувати підтримувати контакти з російським президентом Володимиром Путіним, навіть незважаючи на звинувачення у воєнних злочинах, висунуті проти російської армії.

У Брюсселі триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Голова британського МЗС Ліз Трасс заявила про необхідність повної перебудови відносин Альянсу з Росією, оскільки, на її думку, основоположний акт Росія – НАТО є "мертвим".

Раніше НАТО спрогнозувало підготовку нового наступу російської армії в Україні. Виведення військ з-під Києва є не відступом, а перегрупуванням, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберґ, коментуючи ситуацію в зоні бойових дій. За даними НАТО, Росія готується завоювати Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму.

Наприкінці березня Москва оголосила, що скоротить воєнні дії у районі Києва й Чернігова на півночі України і зосередить основні зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, якщо Україну запросять, то ми готові хоч завтра вступити в НАТО

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb