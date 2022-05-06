У небі над Дніпром українські військові збили російський безпілотник
Сьогодні, 6 травня, у небі над Дніпром ЗСУ знищили російський безпілотник
Про це в телеграмі написав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", - зазначив він.
- 6 травня в небі над Білгород-Дністровським на Одещині українська ППО збила російський безпілотник.
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