У Німеччині аеропорти та залізничні станції призупинили роботу через масові страйки

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що страйки працівників скликали профспілка Verdi і профспілка залізничників і транспортників EVG. Ці загальнонаціональні страйки є наймасовішими за останні кілька місяців акцій. Через них два найбільші аеропорти Німеччини Мюнхен і Франкфурт, а також інші аеропорти призупинили вильоти. Міжміські залізничні послуги також були скасовані залізничним оператором Deutsche Bahn. На маршрути не вийшли автобуси, трамваї та інший міський транспорт.

Фото: Reuters

Працівники наполягають на підвищенні заробітної плати, щоб впоратися з наслідками інфляції, яка в лютому 2023 року сягнула 9,3%. Так профспілка Verdi веде переговори від імені близько 2,5 млн працівників державного сектора, зокрема тих, хто працює в громадському транспорті та аеропортах. Вона вимагає підвищення зарплати на 10,5%, унаслідок чого працівники зможуть отримувати на 500 євро більше щомісяця.

EVG своєю чергою веде переговори щодо близько 230 тис. робітників Deutsche Bahn і автобусних компаній. Вона наполягає на підвищенні заробітної плати на 12%, або на 650 євро на місяць.

Обидві профспілки наголошують, що підвищення зарплати є "питанням виживання" для тисяч працівників.

"Мільйони пасажирів, які залежать від автобусів і потягів, страждають від цього надмірного, перебільшеного страйку", - сказав представник Deutsche Bahn.

Фото: Reuters

​​​​​​​Наразі роботодавці не запропонували життєздатного вирішення проблеми. Тому голова EVG Мартін Буркерт попередив, що можливі нові страйки, зокрема під час Великодніх свят.

Водночас Deutsche Bahn назвав страйк "абсолютно надмірним, безпідставним і непотрібним". Роботодавці попередили працівників, що більш висока зарплата призведе до підвищення тарифів і податків, щоб компенсувати різницю.

"Щоб запобігти стійкій інфляції через ринок праці, потрібно, щоб працівники погоджувалися на розумне підвищення заробітної плати, а фірми - на розумну норму прибутку", - сказав голова Бундесбанку Йоахім Нагель і додав, що Німеччині необхідно уникнути спіралі між цінами та зарплатами.