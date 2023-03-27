У Німеччині аеропорти та залізничні станції призупинили роботу через масові страйки
Два найбільші аеропорти Німеччини, автобусні та залізничні станції країни призупинили перельоти та міжміські послуги з перевезення через страйки робітників, які виступають за підвищення заробітної плати
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що страйки працівників скликали профспілка Verdi і профспілка залізничників і транспортників EVG. Ці загальнонаціональні страйки є наймасовішими за останні кілька місяців акцій. Через них два найбільші аеропорти Німеччини Мюнхен і Франкфурт, а також інші аеропорти призупинили вильоти. Міжміські залізничні послуги також були скасовані залізничним оператором Deutsche Bahn. На маршрути не вийшли автобуси, трамваї та інший міський транспорт.
Фото: Reuters
Працівники наполягають на підвищенні заробітної плати, щоб впоратися з наслідками інфляції, яка в лютому 2023 року сягнула 9,3%. Так профспілка Verdi веде переговори від імені близько 2,5 млн працівників державного сектора, зокрема тих, хто працює в громадському транспорті та аеропортах. Вона вимагає підвищення зарплати на 10,5%, унаслідок чого працівники зможуть отримувати на 500 євро більше щомісяця.
EVG своєю чергою веде переговори щодо близько 230 тис. робітників Deutsche Bahn і автобусних компаній. Вона наполягає на підвищенні заробітної плати на 12%, або на 650 євро на місяць.
Обидві профспілки наголошують, що підвищення зарплати є "питанням виживання" для тисяч працівників.
"Мільйони пасажирів, які залежать від автобусів і потягів, страждають від цього надмірного, перебільшеного страйку", - сказав представник Deutsche Bahn.
Фото: Reuters
Наразі роботодавці не запропонували життєздатного вирішення проблеми. Тому голова EVG Мартін Буркерт попередив, що можливі нові страйки, зокрема під час Великодніх свят.
Водночас Deutsche Bahn назвав страйк "абсолютно надмірним, безпідставним і непотрібним". Роботодавці попередили працівників, що більш висока зарплата призведе до підвищення тарифів і податків, щоб компенсувати різницю.
"Щоб запобігти стійкій інфляції через ринок праці, потрібно, щоб працівники погоджувалися на розумне підвищення заробітної плати, а фірми - на розумну норму прибутку", - сказав голова Бундесбанку Йоахім Нагель і додав, що Німеччині необхідно уникнути спіралі між цінами та зарплатами.
- 25 березня повідомили, що в понеділок, 27 березня, у Німеччині відбудеться масовий страйк, зокрема працівників транспорту: профспілка вимагає підвищення зарплати 2,5 млн фахівцям щонайменше на 500 євро.
- Також раніше, 16 березня, уряд Франції, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями, тоді заарештували щонайменше 217 осіб.
- Наступного дня повідомлялося, що в п’ятницю ввечері в Парижі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, коли тривала нова демонстрація проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік.
- У четвер відбулися страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів: перед цим упродовж тижня в Парижі та інших містах тривали стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.
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