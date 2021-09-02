У Німеччині стартував страйк залізничників
Німецька профспілка машиністів GDL почала черговий страйк на пасажирських потягах
Про це повідомляє DW.
Цей страйк триватиме понад 5 діб. Він повинен істотно обмежити пасажирські залізничні перевезення в країні.
У Deutsche Bahn вважають, що здатні зберегти близько 25% рейсів далекого прямування і 40% рейсів приміських поїздів і міських електричок.
На початку червня профспілка оголосила про провал переговорів про поліпшення умов праці.
Deutsche Bahn пропонував підвищення заробітної плати в два етапи: на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року. Профспілка визнала ці умови недостатніми.
1 вересня Deutsche Bahn висунув профспілці нові пропозиції в надії запобігти страйку: поступове підвищення зарплати на 3,2 відсотка, одноразову виплату премій в розмірі до 600 євро і зменшення терміну дії тарифного договору з 40 місяців до 36. Однак профспілка відкинула пропозицію і оголосила про страйк.
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