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Оновлено

У Новій Одесі вже троє загиблих від вибуху в 5-поверхівці. Пошукові роботи завершено

28 листопада, 2021 неділя
16:59
Суспільство

Кількість смертей від вибуху й спричинених ним руйнувань всередині житлового 5-поверхового будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області у неділю, 28 листопада 2021 року, зросла до трьох осіб

Про це на своєму офіційному телеграмі інформує Державна служба із надзвичайних ситуацій.

"28 листопада о 16:10 у м. Нова Одеса рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Таким чином, на даний час, внаслідок вибуху загинули троє людей", - наголосили у відомстві.

Читайте і дивіться: Вибух на Миколаївщині. Уся остання інформація

Станом на 18:00 пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку у місті Нова Одеса завершено.


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ДСНС
рятувальники
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