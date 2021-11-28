У Новій Одесі вже троє загиблих від вибуху в 5-поверхівці. Пошукові роботи завершено

Про це на своєму офіційному телеграмі інформує Державна служба із надзвичайних ситуацій.



"28 листопада о 16:10 у м. Нова Одеса рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Таким чином, на даний час, внаслідок вибуху загинули троє людей", - наголосили у відомстві.



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Станом на 18:00 пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку у місті Нова Одеса завершено.





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