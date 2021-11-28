У Новій Одесі вже троє загиблих від вибуху в 5-поверхівці. Пошукові роботи завершено
Кількість смертей від вибуху й спричинених ним руйнувань всередині житлового 5-поверхового будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області у неділю, 28 листопада 2021 року, зросла до трьох осіб
Про це на своєму офіційному телеграмі інформує Державна служба із надзвичайних ситуацій.
"28 листопада о 16:10 у м. Нова Одеса рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Таким чином, на даний час, внаслідок вибуху загинули троє людей", - наголосили у відомстві.
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Станом на 18:00 пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку у місті Нова Одеса завершено.
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