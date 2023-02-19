Оголошення розміщено на сайті УДУ.

Голосування проходитиме з 9 до 15 години в приміщенні читальної зали бібліотеки центрального корпусу, що на вулиці Пирогова, 9. Це поблизу столичного метро "Університет".

Очолити Український державний університет імені Михайла Драгоманова сподівається один з двох кандидатів на ректорську посаду:

74-річний Віктор Андрущенко - незмінно очолював НПУ ім. М. П. Драгоманова протягом останніх 20 років, філософ за фахом, в минулому - викладач марксизму-ленінізму;

кандидатська дисертація - "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979),



докторська дисертація - "Духовна культура як фактор ідейно-морального розвитку особистості" (1991).

45-річний Михайло Філоненко - випускник університету Драгоманова, фізик за фахом;

кандидатська дисертація - "Синтез та властивості п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею" (2004).

Якби НПУ продовжував існувати, Андрущенко вже не міг би подавати свою кандидатуру, але нині це формально новий виш - Український державний університет. Проте, з тим самим майном та професорсько-викладацьким складом.



Довідка



За часів ректорства Андрущенка в НПУ ім. М. П. Драгоманова сталося три гучних скандали, що висвітлювалися на всеукраїнському рівні.

У листопаді 2016 року ініціативна група студентів на чолі з Левом Левицьким захопила й утримувала призначене для аренди приміщення університету. Молоді люди вимагали пояснень, чому їм для навчання бракує аудиторного фонду й куди йдуть кошти від арендування університетської нерухомості в середмісті Києва.

Як йшлося у зверненні від імені Андрущенка, усі питання, які підняли страйкарі, вдалося вирішити.

2017 року вийшло журналістське розслідування про заміський маєток ректора у селі Шпитьки Київської області, де Віктору Андрущенку нібито належить будинок площею 1 269 квадратних метрів, та про спільний родинний бізнес.

Окрім того, саме в НПУ ім. М. П. Драгоманова викладала професорка Євгенія Більченко, що виступала з публічними антиукраїнськими висловлюваннями та, як стверджують правоохоронці і журналісти, створила агентурну мережу для інформування російських спецслужб про пересування українських військ.

Нині Більченко у виші вже не працює. Проживає у РФ.