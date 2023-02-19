У новоствореному Українському державному університеті імені Драгоманова вперше обиратимуть ректора. Хто претендує
У середу, 22 лютого 2023 року, співробітники Українського державного університету імені Михайла Драгоманова мають обрати свого першого ректора. Виш створено шляхом реорганізації Національного педагогічного університету, що теж був імені Михайла Петровича Драгоманова
Оголошення розміщено на сайті УДУ.
Голосування проходитиме з 9 до 15 години в приміщенні читальної зали бібліотеки центрального корпусу, що на вулиці Пирогова, 9. Це поблизу столичного метро "Університет".
Очолити Український державний університет імені Михайла Драгоманова сподівається один з двох кандидатів на ректорську посаду:
74-річний Віктор Андрущенко - незмінно очолював НПУ ім. М. П. Драгоманова протягом останніх 20 років, філософ за фахом, в минулому - викладач марксизму-ленінізму;
кандидатська дисертація - "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979),
докторська дисертація - "Духовна культура як фактор ідейно-морального розвитку особистості" (1991).
45-річний Михайло Філоненко - випускник університету Драгоманова, фізик за фахом;
кандидатська дисертація - "Синтез та властивості п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею" (2004).
Якби НПУ продовжував існувати, Андрущенко вже не міг би подавати свою кандидатуру, але нині це формально новий виш - Український державний університет. Проте, з тим самим майном та професорсько-викладацьким складом.
Довідка
За часів ректорства Андрущенка в НПУ ім. М. П. Драгоманова сталося три гучних скандали, що висвітлювалися на всеукраїнському рівні.
У листопаді 2016 року ініціативна група студентів на чолі з Левом Левицьким захопила й утримувала призначене для аренди приміщення університету. Молоді люди вимагали пояснень, чому їм для навчання бракує аудиторного фонду й куди йдуть кошти від арендування університетської нерухомості в середмісті Києва.
Як йшлося у зверненні від імені Андрущенка, усі питання, які підняли страйкарі, вдалося вирішити.
2017 року вийшло журналістське розслідування про заміський маєток ректора у селі Шпитьки Київської області, де Віктору Андрущенку нібито належить будинок площею 1 269 квадратних метрів, та про спільний родинний бізнес.
Окрім того, саме в НПУ ім. М. П. Драгоманова викладала професорка Євгенія Більченко, що виступала з публічними антиукраїнськими висловлюваннями та, як стверджують правоохоронці і журналісти, створила агентурну мережу для інформування російських спецслужб про пересування українських військ.
Нині Більченко у виші вже не працює. Проживає у РФ.
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