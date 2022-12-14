У Офісі президента відреагували на оголошену Лукашенком раптову перевірку боєготовності військ Білорусі
Радник голови Офісі президента Михайло Подоляк заявив, що наразі загрози повторного наступу з Білорусі немає
Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.
Таким чином він відповів на запитання про ризик повторного вторгнення з цієї країни, на тлі того, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 грудня оголосив про раптову перевірку бойової готовності військ.
За словами Подоляка, зараз у Білорусі також перебувають 12-15 тис. мобілізованих росіян, але техніка, яку вони перекидають не є наступально.
"Ми бачимо, що росіяни постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, в тому числі й до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТР", - сказав Подоляк.
Він додав, що ознак того, що у Білорусі формується угруповання для повторного наступу на Україн - немає.
"Казати, що у Білорусі може бути формований ударний кулак, як це люблять росіяни, які воюють в класичній радянській методології - немає ніяких підстав. Тому будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні треба спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - переконаний Подоляк.
- 13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе