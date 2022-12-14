Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

Таким чином він відповів на запитання про ризик повторного вторгнення з цієї країни, на тлі того, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 грудня оголосив про раптову перевірку бойової готовності військ.

За словами Подоляка, зараз у Білорусі також перебувають 12-15 тис. мобілізованих росіян, але техніка, яку вони перекидають не є наступально.

"Ми бачимо, що росіяни постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, в тому числі й до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТР", - сказав Подоляк.

Він додав, що ознак того, що у Білорусі формується угруповання для повторного наступу на Україн - немає.

"Казати, що у Білорусі може бути формований ударний кулак, як це люблять росіяни, які воюють в класичній радянській методології - немає ніяких підстав. Тому будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні треба спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - переконаний Подоляк.

13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.

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