Про це Подоляк написав у twitter.

"Іраклій Гарібашвілі, ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?" - запитав Подоляк.

13 червня Іраклій Гарібашвілі заявив, що на статус кандидата в ЄС в першу чергу заслуговує його країна, а потім Україна і Молдова.

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