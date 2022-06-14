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У ОП відповіли на заяву Гарібашвілі, що Грузія заслуговує на статус кандидата на вступ до ЄС більше, ніж Україна

14 червня, 2022 вiвторок
13:16
Світ Грузія ЄС

Радник Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі про те, що його країна більше заслуговує на статус кандидата на вступ до Євросоюзу, няж Україна

Про це Подоляк написав у twitter

"Іраклій Гарібашвілі, ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?" - запитав Подоляк. 

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Україна
ЄС
Грузія
Євросоюз
вступ України в ЄС
Іраклій Гарібашвілі
Офіс президента
Михайло Подоляк
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