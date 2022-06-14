У ОП відповіли на заяву Гарібашвілі, що Грузія заслуговує на статус кандидата на вступ до ЄС більше, ніж Україна
Радник Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі про те, що його країна більше заслуговує на статус кандидата на вступ до Євросоюзу, няж Україна
Про це Подоляк написав у twitter.
"Іраклій Гарібашвілі, ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?" - запитав Подоляк.
- 13 червня Іраклій Гарібашвілі заявив, що на статус кандидата в ЄС в першу чергу заслуговує його країна, а потім Україна і Молдова.
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