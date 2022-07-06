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У підземні сховища України закачали більш ніж половину об'єму газу, потрібного для опалювального сезону

6 липня, 2022 середа
15:42
Економіка газ

Наразі в підземних сховищах вже закачано 11 млрд кубів газу, до зими ці обсяги мають сягнути 19 млрд кубів

Про це розповів генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон під час брифінґу у Медіацентрі Україна.

Він наголосив, що наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в українській історії, і Кабмін ретельно займається питання підготовки до нього. Проте, якщо не буде пошкоджень інфраструктури, 19 млрд кубометрів газу в підземних сховищах (ПСГ) дасть нам можливість без проблем пройти зиму – такого обсягу вистачить для населення, теплових станцій, і для опалення.

Також він зазначив, що Україні потрібно імпортувати додаткові обсяги газу, адже власний видобуток недостатній, щоб покрити всі потреби.

"До війни ми споживали 30 млрд кубометрів на рік. Видобували самостійно 20 млрд. Зараз зменшилося споживання. Очікуємо, що буде на рівні 21—22 млрд, видобуток теж трохи зменшився. Додаткові 3—4 млрд кубометрів нам потрібно імпортувати", — пояснив Макогон.

Торік Україна створила гарантовані потужності з імпорту газу з Угорщини та Польщі і майже вдвічі збільшила обсяги імпорту газу зі Словаччини. Наразі імпортується до 54 млн кубометрів газу на добу з різних напрямків.

  • Відзначимо, що Сергій Макогон також повідомив, що Газотранспортна система України готова працювати навіть без транзиту газу з Росії.

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газ
опалювальний сезон
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