У Південному Судані від невідомої хвороби померли щонайменше 89 людей, ВООЗ почала дослідження
У штаті Джонглей на сході Південного Судану за останні декілька тижнів від невідомої хвороби загинуло щойнайменше 89 людей, ВООЗ відправила до країни цільову групу для проведення екстренного дослідження
Про це у вівторок, 14 грудня, повідомило BBC.
Минулого тижня міністерство охорони здоров’я Південного Судану повідомило, що невідома хвороба забрала життя десятків людей. Епіцентром захворювання став район, який нещодавно найсильніше постраждав від найбільшої за останні 60 років повені.
Місцевий чиновник сказав, що зразки, зібрані в цьому регіоні, дали негативні результати тестів на холеру.
"Ми вирішили надіслати групу швидкого реагування, щоб оцінити ризики та провести розслідування; саме тоді вони зможуть зібрати зразки у хворих людей, але попередньо ми отримали інформацію про 89 смертей", - повідомила представниця ВООЗ Шейла Бая.
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